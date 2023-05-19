الباز عن مداخلة عادل إمام: «مطمنتوناش.. وزعلتونا عليه»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض تداول تصريحات حول إعلان الفنان الكبير عادل إمام عن اعتزاله، ومقربين نفوا صحة الأخبار.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "يا جماعة عادل إمام فعلًا معتزل من 2020، وصور عادل إمام في عيد ميلاده الـ83 تقول استحالة يكون عنده عمل فني.. رفقًا بعادل إمام".

ولفت إلى أن الفنانة لبلبة توجهت إلى عادل إمام خلال عيد ميلاده لإجراء مداخلة معه، وكأن هذه المداخلة غير مرتب لها من قبل، منوهًا بأن العائلة من غير المعقول ألا يكون عندها علم بهذه المداخلة قبل إجرائها، وأن عادل إمام من المؤكد أنه كان يعلم بها، وعلى الرغم من ذلك، وخلال المداخلة، قال: "مين ده؟!"، في إشارة منه لشريف عامر.

وأردف: "بعد شوية من المداخلة قالت يسرا لشريف عامر هو بيشكرك.. ليه عملتوا كده مع عادل إمام، إنتوا مطمنتوناش عليه لكن زعلتونا".