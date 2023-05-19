الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن مداخلة عادل إمام: «مطمنتوناش.. وزعلتونا عليه»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض تداول تصريحات حول إعلان الفنان الكبير عادل إمام عن اعتزاله، ومقربين نفوا صحة الأخبار.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "يا جماعة عادل إمام فعلًا معتزل من 2020، وصور عادل إمام في عيد ميلاده الـ83 تقول استحالة يكون عنده عمل فني.. رفقًا بعادل إمام".

ولفت إلى أن الفنانة لبلبة توجهت إلى عادل إمام خلال عيد ميلاده لإجراء مداخلة معه، وكأن هذه المداخلة غير مرتب لها من قبل، منوهًا بأن العائلة من غير المعقول ألا يكون عندها علم بهذه المداخلة قبل إجرائها، وأن عادل إمام من المؤكد أنه كان يعلم بها، وعلى الرغم من ذلك، وخلال المداخلة، قال: "مين ده؟!"، في إشارة منه لشريف عامر.

وأردف: "بعد شوية من المداخلة قالت يسرا لشريف عامر هو بيشكرك.. ليه عملتوا كده مع عادل إمام، إنتوا مطمنتوناش عليه لكن زعلتونا".

محمد الباز عادل امام شريف عامر اخر النهار

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

مصر فى القمة.. العربية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط

الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمنجم الفواخير بالصحراء الشرقية (صور)

أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا شأن عربى داخلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى