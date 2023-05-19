الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بشار الأسد.. عودة للحضن العربى بعد عزلة 12 عامًا

بشار الأسد
بشار الأسد

حضر الرئيس السورى بشار الأسد القمة العربية الـ٣٢ التى استضافتها مدينة جدة السعودية، أمس، وهى القمة الأولى التى يحضرها الأسد منذ أكثر من ١٢ عامًا.


تولى بشار الأسد رئاسة سوريا منذ عام ٢٠٠٠، خلفًا لوالده حافظ الأسد، ومنذ اندلاع ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربى» واجهت بلاده صعوبات كثيرة، منها عزلة إقليمية ودولية، وسط محاولات لإيجاد حل للحرب الأهلية هناك، حتى قررت الدول العربية إنهاء تجميد مقعد سوريا فى الجامعة العربية، بداية شهر مايو الجارى، تحت مظلة تبنى استراتيجية الحلول «العربية العربية» للأزمات المنطقة.


ولد بشار الأسد فى العاصمة السورية «دمشق» خلال سبتمبر عام ١٩٦٥، لعائلة ريفية تعود جذورها للأسر العلوية، ودرس فى إحدى المدارس الفرنسية، حتى حمل شهادة بكالورويس فى الطب، حيث تخرج فى جامعة دمشق عام ١٩٨٨، وتخصص فى مجال «طب العيون»، وبدأ ممارستها داخل الجيش السورى، كما التحق بالأكاديمية العسكرية عام ١٩٩٤، وتدرج فى الرتب حتى حصل على رتبة عقيد فى الحرس الجمهورى السورى، بعد ٥ سنوات من التحاقه بالكلية.


يتحدث الرئيس السورى اللغة الإنجليزية، والتى يتحدثها بطلاقة، وكذلك اللغة الفرنسية، بجانب لغته الأم «العربية»، ومتزوج من «أسماء الأسد»، فى نفس العام الذى تولى فيه رئاسة سوريا، ولديه ابنة تدعى «زين»، وولدان «حافظ وكريم».

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