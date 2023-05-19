وزير خارجية السعودية لـ"القاهرة الإخبارية": نعمل على التوصل إلى هدنة بالسودان

أجاب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على سؤال ميادة الحناوي موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، عما إذا كانت الظروف مهيأة لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" رئيس قوات الدعم على طاولة الحوار.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ32 المنعقدة بجدة، إن السعودية تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على تهيئة الأجواء للتوصل إلى هدنة إنسانية بالسودان، بعد إعلان جدة بالالتزام بالمبادئ الإنسانية.

وأضاف: "نطمح الوصول لهدنة تؤسس لما يأتي من حوار، الوصول لهدنة إنسانية تتيح للسودانيين التنفس والتوصل لحاجاتهم الإنسانية المباشرة، فالوضع في الخرطوم مؤسف للغاية، ومن المهم الوصول لهدنة".

ودعا جميع الأطراف لتحري المسئولية والجنوح للحوار والابتعاد عن السلاح، لأن المواطن السوداني هو من يدفع الثمن.