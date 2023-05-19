الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في الأسواق والمحال التجارية

اللحوم
اللحوم

أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023 من المواضيع التي يهتم بالبحث عنها الكثير من المواطنين لمعرفة أسعارها بشكل دقيق.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 19 مايو 2023

سعر اللحم الكندوز اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في المحال بالأسواق الشعبية

سعر كيلو اللحم الكندوز القطع 330 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز المفروم 325 جنيهًا.

سعر كيلو البوفتيك 330 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الكندور اليوم الجمعة 19 مايو 2023

 

سعر سعر الكبدة الكندوز 330 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الكندوز الصافى 340 جنيهًا.

سعر كيلو السجق البلدى 300 جنيه.

سعر اللحم اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في المحال التجارية في بعض المناطق:

ونجد ان أسعار اللحوم تختلف أيضا باختلاف المناطق السكنية فبينما يسجل كيلو اللحم الكندوز القطع 330 جنيه فى بعض المناطق نجده يسجل أسعار أخرى فى مناطق أخرى  كالتالى: 

سعر كيلو اللحمة الكندوز 350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحمة الكندوز المفروم 345 جنيهًا.

سعر كيلو البوفتيك 350 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الصافى 350 جنيهًا.

سعر السجق 330 جنيهًا.

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أسعار اللحوم الجملي اليوم الجمعة 19 مايو 2023

سعر اللحمة الجملى القطع يتراوح ما بين 250 لـ300 جنيه حسب المنطقة.

سعر كيلو اللحمة الجملى المفروم يتراوح 250 لـ300 جنيه حسب المنطقة.

سعر الكبدة الجملى 400 جنيه.

سعر الكبدة الجملى المشكل 380 جنيهًا.

سعر الكفتة الأرز الجملى 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ويبدأ كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي من 90 إلى 100 جنيه، بينما يصل سعر اللحوم البلدي الكندوز إلى 200 و270 جنيهًا.

وسجل سعر اللحم الضأن بين 240 و280 جنيهًا على حسب نوع اللحم، وسجلت اللحم الجملي 180 جنيهًا، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 150 لـ 170 جنيهًا، وسعر الكبدة المستوردة المجمدة 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين:

ووصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 195 جنيهًا للكيلو، فيما وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 165 جنيهًا للكيلو الواحد.

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