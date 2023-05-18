الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ومقترحات حل الأزمة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أوضح المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم، مؤكدا أن هناك عدة أسباب أثرت على ارتفاع أسعارها نتيجة بعض المؤثرات الخارجية.

وكشف "عثمان "، في بيان صحفي، أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا رئيسيا في بداية أزمة ارتفاع الأسعار بسبب نقص خامات الأعلاف المستوردة من الذرة والصويا حيث أنهم المكون الرئيسى للعلف، بالإضافة إلى تذبذب وارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى ارتفاع الأدوية والتحصينات المستخدمة للمواشي، حيث أن معظمها مستوردة وزيادة التكلفة في التربية والنقل بعد زيادة سعر السولار، حيث أن تكلفة النقل اللحوم من المزارع للمجازر ومن المجازر للمستهلك قد زادت.

كما قدم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عدة مقترحات  لحل الأزمة وهي 
الحفاظ على القطيع الصغير وتشديد الرقابة على ذبح البتلو وزيادة الرقابة التموينية علي الأسعار بحيث يتم تطبيق تسعيرة موحدة، والاهتمام بزراعة الذرة و كسب الصويا المستخدم في تصنيع الأعلاف.

ارتفاع اسعار أسباب ارتفاع اسماعيلية الأدوية الاز

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