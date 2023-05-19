"قومي المرأة" ببني سويف يواصل حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة"

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، مواصلة المجلس للمرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان“ بلدي أمانة ”والتي استهدفت قرى دنديل والبرج وكوم أبي خلاد وبنى عدى والبرانقه وطحال البيشة وسدس الأمراء وقمبش وتزامنت الشرقية، بمعدل 2550 زيارة، بإجمالي 6661 من السيدات والرجال والأطفال.

وأوضحت“ نرمين ”أن الحملة شارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأشارت مقررة فرع القومي للمرأة إلى أن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب، حيث سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأكدت نرمين محمود إلي تواصل برنامج تدريبي والذي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان “مطبخ المصرية” وذلك بقري حياة كريمة كمرحلة تجريبية، حيث استهدف مطبخ المصرية قرية بنى ماض بمركز ببا بإجمالي 120 مستهدفة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يذكر أن “مطبخ المصرية” مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وتتلقى السيدات تدريبًا على يد أحد التهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.