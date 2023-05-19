الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في عالم من الخيال والرومانسية.. "الجميلة والوحش" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

جانب من المسرحية
جانب من المسرحية

شهد مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا، مساء أمس الخميس، ثاني العروض المسرحية الخاصة بمشروع نوادي مسرح الشباب، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، وذلك من خلال العرض المسرحي "الجميلة والوحش".

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار من الخيال والرومانسية عن فتاة فقيرة تعشق القراءة وتعيش مع والدها المخترع في قريتهما الصغيرة، بينما يعيش أحد الأمراء في قصره والذي يعتقد سكان القرية أنه مهجور، هذا الأمير الوسيم والمغرور والذي يتعامل مع خدمه بقسوة، ثم تقوم إحدى الساحرات بتحويله إلى كائن قبيح، ليجد نفسه معزولًا عن الناس، فيما تتوالى الأحداث ليقع هذا الأمير في حب فتاة القرية.

"الجميلة والوحش" من بطولة عدد من أعضاء فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، من بينهم: مصطفى طارق، إسلام سمير، سلمى مؤمن، حبيبة عمرو، محمود الفقي، إسراء سمير، تأليف محمد زكي، أشعار محمد عبد الكريم، ملابس دينا عمران، ماكياج أحمد الحداد، وقام بتصميم الاستعراضات إبراهيم كابو، إعداد موسيقي محمود الخضراوي، ديكور غادة فؤاد، ملابس دينا عمران، منفذ الإضاءة أحمد الرمادي، ومن إخراج محمود علامة.

يذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، وتم عرضه أمام لجنة تحكيم الأعمال المشاركة، بحضور الشاعرة والكاتبة صفاء البيلي، والناقد الفني محمد علام، والمخرج المسرحي محمد صابر.

المركز الثقافي بمدينة طنطا ثاني العروض المسرحية الخاصة بمشروع نوادي مسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظة الغربية العرض المسرحي الجميلة والوحش

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