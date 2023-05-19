الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 107 آلاف طالبًا ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي بالغربية

التأمين الصحي
التأمين الصحي

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بانتهاء فرع التأمين الصحي بالمحافظة من فحص ١٠٧ آلاف و٦٣٨ طالبًا ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر للأمراض غير السارية، وذلك من إجمالي مستهدف ١٠٧ آلاف و٨٠٦ طلاب بالصف الأول الإعدادي بنسبة إنجاز ٩٩.٥ ٪.

وأوضح المحافظ أن الحملة استمرت للعام الخامس على التوالي لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار "100 مليون صحة"، ولضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس الالتهاب الكبدي (سي)، كما تم علاج ٥٧ طالبًا ثبت إيجابيتهم، وتحويلهم للجان الكبد بعيادات التأمين الصحي لإجراء المزيد من الفحوصات وتقديم العلاج بالمجان طبقًا للبروتوكولات العلمية. 

وأكد رحمي، أن هذا الملف شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وتم وضعه كأولوية لرؤية مصر الصحية، حيث تم تسخير كل الإمكانات والموارد والدعم اللوجيستي للوصول لهذا الإنجاز العالمي، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة مهدت الطريق أمام ظهور مبادرات أخرى تستهدف صحة المواطن المصري، تحقيقًا لأهداف الدولة المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة. 

من جهته، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بالغربية، أن فحص الطلاب تم من خلال ٢١ فريقًا تابعًا للفرع، بواسطة الكواشف السريعة، وتم علاج الحالات الإيجابية بالمجان، مؤكدًا أن نجاح المبادرة كان بالتعاون والتنسيق المثمر مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف. 

وانطلقت المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" في أكتوبر ٢٠١٨ من خلال حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي سي والأمراض غير السارية، وساهمت المبادرة في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج فيروس سي ومضاعفاته والتي تصل سنويًا إلى ما يقرب من ٦٥ مليار جنيه من خلال الكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

تحت شعار ١٠٠ مليون صحة التأمين الصحي بالغربية ينتهي من فحص ١٠٧ ألف طالب بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي 100 مليون صحة التنمية المستدامة الالتهاب الكبدي التربية والتعليم الأول الإعدادي الصحة العامة للمواطنين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور سيد جلال طارق رحمي محافظ الغربية ضمن المبادرة الرئاسية صحة المواطن المصرى

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