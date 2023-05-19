الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص طلاب مدرسة السبوخة ضمن قافلة طبية مجانية بسيوة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، يرافقه الدكتور سليمان عمر مسلم، مدير الإدارة التعليمية بسيوة والدكتورة رحاب الفخراني، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، الكشف الطبي على طلاب مدرسة السبوخة بنات للتعليم الأساسي ومدرسة الغربيين الابتدائية.

FB_IMG_1684507373493

جاء ذلك في إطار تنفيذ أعمال قافلة طبية مجانية أُقيمت تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمنطقة الغربية بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر وإجراء المسح الطبي لطلاب المدارس الاكتشاف المصابين بأمراض الأنيميا والسكر. 

FB_IMG_1684507370673

واطمأن رئيس مدينة سيوة، على إجراءات الكشف الطبي بالمجان على جميع طلاب المدارس في تخصص الرمد والكشف على العيون مبكرًا، مع متابعة الكشف على جميع طلاب المدارس المستهدفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وتذليل كل المعوقات والعقبات لنجاح تنفيذ أعمال القافلة. 

FB_IMG_1684507362441

وشدد رئيس مدينة سيوة على ضرورة تكثيف الإعلان والتوعية لأولياء الأمور والطلاب من خلال وسائل الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة توقيع الكشف الطبي على جميع الطلاب.

FB_IMG_1684507323951
FB_IMG_1684507322301
FB_IMG_1684507320344
FB_IMG_1684507318773
FB_IMG_1684507316977
FB_IMG_1684507325520
FB_IMG_1684507327440
FB_IMG_1684507329136
FB_IMG_1684507330881
FB_IMG_1684507333025
FB_IMG_1684507334999
FB_IMG_1684507337509
FB_IMG_1684507339420
FB_IMG_1684507346260
FB_IMG_1684507349468
FB_IMG_1684507351202
FB_IMG_1684507353244
FB_IMG_1684507355159
FB_IMG_1684507357873
FB_IMG_1684507360555
إجراءات الكشف الطبي القبائل والعائلات المصرية الكشف الطبي بالمجان توقيع الكشف الطبي رئيس مدينة سيوة محافظ مطروح

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

عودة الأهلى بعد 35 يومًا.. والزمالك أمام الداخلية الأهم فى الأسبوع الـ29 للدورى الممتاز

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

نائب سوري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة يؤكد استعداد مصر لإنهاء أزمات المنطقة

"وباء العصر الحديث".. ما السبب فى زيادة نسب الطلاق بين الشباب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى