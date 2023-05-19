فحص طلاب مدرسة السبوخة ضمن قافلة طبية مجانية بسيوة

شهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، يرافقه الدكتور سليمان عمر مسلم، مدير الإدارة التعليمية بسيوة والدكتورة رحاب الفخراني، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، الكشف الطبي على طلاب مدرسة السبوخة بنات للتعليم الأساسي ومدرسة الغربيين الابتدائية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ أعمال قافلة طبية مجانية أُقيمت تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمنطقة الغربية بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر وإجراء المسح الطبي لطلاب المدارس الاكتشاف المصابين بأمراض الأنيميا والسكر.

واطمأن رئيس مدينة سيوة، على إجراءات الكشف الطبي بالمجان على جميع طلاب المدارس في تخصص الرمد والكشف على العيون مبكرًا، مع متابعة الكشف على جميع طلاب المدارس المستهدفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وتذليل كل المعوقات والعقبات لنجاح تنفيذ أعمال القافلة.

وشدد رئيس مدينة سيوة على ضرورة تكثيف الإعلان والتوعية لأولياء الأمور والطلاب من خلال وسائل الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة توقيع الكشف الطبي على جميع الطلاب.