الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إضراب حرس الحدود.. تدريب جنود الجيش البريطانى على فحص جوازات السفر

الجيش البريطانى
الجيش البريطانى

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن أن المئات من الجنود والبحارة الإنجليز سيتم تدريبهم اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، لتغطية حرس الحدود المضربين عن العمل، بينما يستعد الوزراء لصيف محتمل من الفوضى في الموانئ والمطارات.

 يأتي ذلك في خطوة تقول النقابات إنها ستحد من الأمن عند نقاط الدخول إلى المملكة المتحدة، سيتم منح أفراد القوات المسلحة تدريبًا لمدة خمسة أيام قبل فحص جوازات السفر في هيثرو وجاتويك ودوفر.

وبمجرد نشرهم، لن يتمتع الموظفون المؤقتون بالزي الرسمي بصلاحيات احتجاز تجار المخدرات أو الإرهابيين أو ضحايا الاتجار المشتبه بهم، وسيتعين عليهم بدلًا من ذلك أن يطلبوا من أحد موظفي قوة الحدود المدربين تدريبًا كاملًا القيام بذلك.

وسيبدأ التدريب، الذي تم اختصاره إلى خمسة أيام من ثلاثة أسابيع الممنوحة لحرس حرس الحدود، حيث تفكر نقابتان في إجراء إضراب بسبب الأجور والشروط، ويأتي التدريب بعد نشر أكثر من 600 جندي، وطاقم سلاح الجو الملكي البريطاني وطاقم البحرية الملكية خلال الإضرابات خلال فترة عيد الميلاد.

وقد عمل جنود يرتدون الزي العسكري في مطارات جاتويك وهيثرو وبرمنجهام وكارديف ومانشستر وجلاسكو خلال إضرابات عيد الميلاد.

وأدان قادة النقابات إعادة تدريب القوات المسلحة ووصفوها بأنها تشكل خطرًا على الأمن.

قالت لوسي موريتون، الضابطة المحترفة في وحدة دعم التنفيذ: "تهدر الحكومة المزيد من الأموال العامة في تدريب العسكريين الذين لا يستطيعون - بدون أي خطأ من جانبهم - توفير حتى جزء ضئيل من غطاء الأمن القومي الذي يمكن لضابط الحدود توفيره. هذا لتغطية الإضرابات التي أظهرت التجربة الأخيرة أن تأثيرها محدود للغاية. هذا ليس استعادة السيطرة على حدودنا".

الجيش النقابات البريطاني السفر المملكة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

السيطرة على حريق 3 منازل فى منشأة القناطر

غدا.. استكمال محاكمة عامل قتل شابا في المطرية لخلافات مالية

"متاحف الإسكندرية" تحصد 3 جوائز فى منافسات أفضل المتاحف المصرية

"الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ".. نص كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية

تفريغ كاميرات المراقبة لتوضيح ملابسات مصرع سيدة سقطت من "الثانى" فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصري

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى