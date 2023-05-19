بعد إضراب حرس الحدود.. تدريب جنود الجيش البريطانى على فحص جوازات السفر

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن أن المئات من الجنود والبحارة الإنجليز سيتم تدريبهم اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، لتغطية حرس الحدود المضربين عن العمل، بينما يستعد الوزراء لصيف محتمل من الفوضى في الموانئ والمطارات.

يأتي ذلك في خطوة تقول النقابات إنها ستحد من الأمن عند نقاط الدخول إلى المملكة المتحدة، سيتم منح أفراد القوات المسلحة تدريبًا لمدة خمسة أيام قبل فحص جوازات السفر في هيثرو وجاتويك ودوفر.

وبمجرد نشرهم، لن يتمتع الموظفون المؤقتون بالزي الرسمي بصلاحيات احتجاز تجار المخدرات أو الإرهابيين أو ضحايا الاتجار المشتبه بهم، وسيتعين عليهم بدلًا من ذلك أن يطلبوا من أحد موظفي قوة الحدود المدربين تدريبًا كاملًا القيام بذلك.

وسيبدأ التدريب، الذي تم اختصاره إلى خمسة أيام من ثلاثة أسابيع الممنوحة لحرس حرس الحدود، حيث تفكر نقابتان في إجراء إضراب بسبب الأجور والشروط، ويأتي التدريب بعد نشر أكثر من 600 جندي، وطاقم سلاح الجو الملكي البريطاني وطاقم البحرية الملكية خلال الإضرابات خلال فترة عيد الميلاد.

وقد عمل جنود يرتدون الزي العسكري في مطارات جاتويك وهيثرو وبرمنجهام وكارديف ومانشستر وجلاسكو خلال إضرابات عيد الميلاد.

وأدان قادة النقابات إعادة تدريب القوات المسلحة ووصفوها بأنها تشكل خطرًا على الأمن.

قالت لوسي موريتون، الضابطة المحترفة في وحدة دعم التنفيذ: "تهدر الحكومة المزيد من الأموال العامة في تدريب العسكريين الذين لا يستطيعون - بدون أي خطأ من جانبهم - توفير حتى جزء ضئيل من غطاء الأمن القومي الذي يمكن لضابط الحدود توفيره. هذا لتغطية الإضرابات التي أظهرت التجربة الأخيرة أن تأثيرها محدود للغاية. هذا ليس استعادة السيطرة على حدودنا".