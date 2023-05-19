محمد بن سلمان: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب

انطلقت، قبل قليل، الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة السعودية.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الرئيس السوري بشار الأسد، وقادة الدول، ورؤساء الوفود المشاركة، خلال وصولهم إلى قاعة اجتماع القمة العربية.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمته اليوم خلال القمة العربية، دعم الجهود الدولية لحل الأزمة في أوكرانيا، وأيضا العمل على وقف فعال لإطلاق النار في السودان.

وشدد بن سلمان على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل قليل، القادة المشاركين بالقمة العربية في جدة.

وافتتحت القمة بصورة جماعية للقادة المشاركين فيها، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي التقط صورة تذكارية مع ولي العهد السعودي.

توافد الزعماء والقادة العرب لمقر انعقاد القمة العربية بجدة

وتوافد عددٌ من قادة الدول العربية، اليوم، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

ووصل إلى المملكة كل من: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، كما وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال القادة والزعماء العرب بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.