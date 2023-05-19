مصر و السلطنة .. علاقة ود ممتدة

انتهت فاعليات مؤتمر القمة العربية في جدة بحضور عدد كبير من قادة و زعماء الدول العربية و بتنظيم محكم قامت عليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و الخارجية السعودية . و قد تكللت القمة بعدد من المخرجات التي تبقى في حد ذاتها دليلا على وجود كيان عربي واحد ، بما يعزز آمال الطامحين لمزيد من التفاهم و التنسيق و التعاون العربي المشترك في كافة المجالات .

و رغم الاختلافات – و لا نقول الخلافات - السياسية التي صارت تعد أمرا طبيعيا في علاقات الدول وفقا لتوجهات كل منها و مصالحها ، إلا أن مجرد استمرار آلية القمة بهذه الدورية و الانتظام يبعث على الطمأنينة ، و يمنح دعاة القومية العربية المزيد من الأمل بأنه سيأتي اليوم الذي يتحقق فيه حلمهم القديم بالوحدة ، أو الجديد بمراعاة المصالح القومية مع احترام الثوابت الوطنية .

و في ذات السياق تبقى العلاقات الثنائية المشتركة بين الدول العربية مؤشرا و نموذجا يدل على إمكانية وجود علاقات عربية – عربية شاملة تقوم على الاحترام المتبادل و تبادل المصالح . و في هذا الإطار تسعد مصر باستضافة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ، ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسقط أواخر يونيو من العام الماضي .

و منذ اعتلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سدة الحكم في يناير من عام 2020 مضت العلاقات الثنائية بين مصر و عمان في ذات المسار الذي تأسس قبل 50 عاما من الاحترام المتبادل و الدعم و المساندة ، فجاء احتفال الدولتين بمرور نصف قرن من تلك العلاقات في نوفمبر من العام الماضي ، لتصبح تلك العلاقة نموذجا يحتذى على مسار العلاقات العربية – العربية .

و لهذا التفاهم أسبابه التي لا تخفى على معنّي بشأن العلاقات الدولية ، قد ظلت الثوابت التاريخية للسياسة الخارجية لكلا الدولتين تتمثل في عدم التدخّل في شؤون الآخرين والاهتمام بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والقيام بدور مهم في هذا الجانب كلٌّ في مجاله وبطريقته، وهو ما عزّز العلاقات بين الشقيقتين وعمل على تمتينها. فقد حرصت سلطنة عمان عبر مسيرتها الدبلوماسية الطويلة على دعم مساحات الحوار بين الأطراف المتنازعة دوليا و إقليميا و عربيا و هو ذاته الدور التاريخي الذي تؤديه بحنكة مدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة .

و بعيدا عن الجانب السياسي في علاقة مصر بسلطنة عمان يبقى الجانب الإنساني ، فقد أثبتت العلاقات الشعبية بين مواطني الدولتين حبا واحتراما متبادلا و تقديرا عمانيا كبيرا للدور الذي قامت به مصر في نهضة عمان من خلال المعلم المصري الذي كان إضافة لحركة النهضة العمانية الشاملة التي وضع أسسها جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله، و يدعمها بقوة جلالة السلطان هيثم بن طارق .

و فضلا على الجانب التعليمي كانت مصر داعمة بقوة لمسيرة الإعلام الوطني العماني بصحفيين و إذاعيين أسسوا مع أشقائهم من رواد العمل الإعلامي العماني مسيرة إعلامية مهنية ناجحة ، فهناك مثلا الإذاعي الكبير محمد مرعي الذي عمل مستشارا لوزير الإعلام العماني للشؤون الإذاعية. و توالت أسماء الإعلاميين و الإذاعيين المصريين الذين قدموا خبراتهم للإعلام العماني بمحبة و كفاءة أمثال : صبري صبيحة ، زكريا شليل ، محمود المسلمي ، أحمد وهدان ، صبري ياسين .

و على الجانب الصحفي هناك أسماء قدمت جهدا مشكورا وطّد مسيرة العلاقات الثنائية و سعى لدعم الجهود الدبلوماسية و السياسية بين الشقيقتين من هؤلاء :الأديب و الصحفي الكبير محمد جبريل الذي ترأس تحرير جريدة الوطن لمدة تسع سنوات. فضلا على تجربة ناجحة للصحفي هيثم الغيتاوي صاحب كتاب فلسفة الحياد العماني و الذي قدم فيه توثيقا موضوعيا لتحديات "الدبلوماسية الهادئة" للسلطنة خلال نصف قرن ، حيث لخّص الكتاب مسيرة الدبلوماسية العمانية التي تقوم على الحياد و احترام الآخر .

يبقى أن نقول إنه و على الرغم من زيادة مستوى التبادل التجاري بين الدولتين لما يقرب من 52% بالمقارنة مع العام 2021- حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقرب من مليار وتسعة ملايين جنيه مصري إذ بلغت الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان حوالي 433 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من سلطنة عُمان حوالي 760 مليون – إلا أن هذا الحجم من التبادل التجاري مازال لا يرقى إلى مستوى الطموح و بما يعكس متانة و عمق العلاقات بين الدولتين . و على هذا فنحن نتمنى بل و نتوقع أن تعكس هذه الزيارة اهتماما أعمق بملف التبادل التجاري بتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم على صعيد الاقتصاد و التجارة و الاستثمار المشترك بمستويات ترقى لتلك العلاقات الثنائية بين دولتين تمثلان نموذجا لما نتغنى به من علاقات عربية - عربية تنتهي إلى تحقيق مصالح كل الأطراف في إطار من التفاهم و الاحترام المتبادل . و لمن يرى استحالة تحقيق الحلم العربي الذي يحلم به القوميون العرب أقول : انظروا لعلاقات القاهرة و مسقط لتتأكدوا أننا لا نحلم ، و لكننا ننظر إلى واقع نريد تعميمه بين كل الأشقاء العرب .