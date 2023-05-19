الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حزب المستقلين الجدد: الحوار الوطني منح الأحزاب فرصة عرض أفكارها (فيديو)

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني أعطى فرصة لكافة الأحزاب السياسية لتعبر عن نفسها وتعرض برامجها ورؤيتها من خلال جلسات الحوار لكافة أطياف المجتمع، من خلال المشاركة في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عناني، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن كثرة عدد المتحدثين في جلسات الحوار الوطني ينعكس على أن هناك مساحة كبير للتعبير عن الرأي ولا خطوط حمراء، مؤكدًا أن إدارة الحوار ملتزمة بالتأكيد على أن المساحات المشتركة تجمع جميع المشاركين في جلسات الحوار، وهذا ما نلاحظه كمية التعدد والتنوع وإعطاء المساحة لكل صاحب رأي أو فكر ضمن الضوابط المعلنة للحوار الوطني.

إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطن البسيط

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن هذا الحوار محاولة للمشاركة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطن البسيط، موضحًا أن إدارة الحوار تثبت أنها حريصة على إنجاح الحوار، وإعطاء مساحة أكبر لجميع المشاركين، والتنوع في اختيار الموضوعات التي تشغل المواطن المصري.

ولفت رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن اليوم الأول الذي تم الإعلان فيه عن استقبال الأمانة الفنية للحوار الوطني للمقترحات الخاصة بالمحور السياسي، أرسلنا ورقة عمل إلى الأمانة برئاسة المستشار محمود فوزي لنعرض فيها أننا ندعم كل ما يؤكد على زيادة التنوع ألوان الحزب السياسي.

الحوار الوطنى حزب المستقلين الجدد رئيس حزب المستقلين الجدد فرصة للأحزاب عرض أفكارها وبرامجها عرض

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