قبل أداء الصلاة.. أدعية يوم الجمعة المستحبة

يستعد المسلمين من كل مكان لصلاة الجمعة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة والدعاء لتحقيق الأمنيات التي يرغبون فيها.

ويبحث الكثير منا عن ادعية يوم الجمعة المستجابة قبل وبعد أداء الصلاة نظراً إلى أن هذا اليوم مميز ويمنح الله المسلمين فرصة للدعاء والتقرب أكثر من الله.

وتزامناً مع عمليات البحث المستمرة للحصول على أدعية يوم الجمعة لقراءتها قبل الصلاة، يرصد لكم “الدستور” في تقريره الأسبوعي أدعية يوم الجمعة المستجابة قبل أداء الصلاة.

قبل أداء الصلاة.. أدعية يوم الجمعة المستجابة