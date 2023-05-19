الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل أداء الصلاة.. أدعية يوم الجمعة المستحبة

ادعية
ادعية

يستعد المسلمين من كل مكان لصلاة الجمعة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة والدعاء لتحقيق الأمنيات التي يرغبون فيها.

ويبحث الكثير منا عن ادعية يوم الجمعة المستجابة قبل وبعد أداء الصلاة نظراً إلى أن هذا اليوم مميز ويمنح الله المسلمين فرصة للدعاء والتقرب أكثر من الله.

وتزامناً مع عمليات البحث المستمرة للحصول على أدعية يوم الجمعة لقراءتها قبل الصلاة، يرصد لكم “الدستور” في تقريره الأسبوعي أدعية يوم الجمعة المستجابة قبل أداء الصلاة.

أبرز أدعية الصباح اليوم الجمعة 19 مايو 2023

حالة الطقس اليوم الجمعة 19-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

قبل أداء الصلاة.. أدعية يوم الجمعة المستجابة

  • اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، وأهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي.
  • اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلً.
  • اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن البخلِ وأعوذُ بك مِن الجبنِ وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا وأعوذُ بك مِن عذابِ القبرِ.
  • اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين.
  • اللهم اكفني ما أهمني، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.
  • اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.
  • اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته.
  • اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.
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