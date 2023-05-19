يزداد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وخاصة لليوم الجمعة من أجل معرفة حالة الجو قبل الخروج من المنزل في يوم العطلة للاستمتاع مع الأسرة في المنتزهات والحدائق المختلفة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 19-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

نعرض خلال هذا التقرير حالة الطقس اليوم الجمعة 19-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم كي تكونوا على استعداد قبل الخروج من المنزل.

يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم 19-5-2023



القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 30 16

6 أكتوبر 29 17

بنها 28 16

دمنهور 29 17

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 17

دمياط 25 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 29 19

السويس 30 17

العريش 25 16

رفح 24 17

رأس سدر 31 16

نخل 27 12

كاترين 28 10

الطور 32 20

طابا 30 19

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 23 16

العلمين 21 18

مطروح 22 18

السلوم 24 16

سيوه 28 20

رأس غارب 33 22

الغردقة 33 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 21

حلايب 30 21

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 17

سوهاج 32 18

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 32 20

أبو سمبل 36 22