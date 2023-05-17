أخبار فاتتك| حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. و"الصحة" تُطلق 13 قافلة مجانية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار التي شملت أحداث سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى محلات الصاغة

يتابع الملايين من المصريين أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في محلات الصاغة عقب موجة الانخفاضات التي تشهدها أسواق المعدن النفيس منذ إعلان رئاسة مجلس الوزراء قرار إعفاء المصريين من الجمارك على المعدن الأصفر وإنشاء أول صندوق استثمار في الذهب وعرض أسعاره بالبورصة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"الصحة" تُطلق 13 قافلة مجانية في المناطق النائية ضمن "حياة كريمة"

تطلق وزارة الصحة والسكان، 13 قافلة طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى 2023 نصف نهائى دورى الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 في دوري أبطال أوروبا، هو أبرز ما يبحث عن متابعي كرة القدم في العالم بالوقت الحالي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

يعرض الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 وفقا للبيان اليومي لهيئة الأرصاد الجوية والتي تشهد موجة ارتفاع في الحرارة بنسبة من 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث تتجاوز الثلاثين درجة في محافظة القاهرة الكبرى وتصل إلى 40 درجة في محافظات جنوب الصعيد وذلك في شهر فصل الربيع لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

خبراء يحذرون من خطورة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن حكومة الولايات المتحدة تقترب من سقف الدين في التاريخ، حيث يمكن أن ينفد النقد من الخزانة والتدابير غير العادية لسداد جميع الالتزامات الحكومية، ويظل كلا الحزبين السياسيين على خلاف مع عدم وجود حل ملموس لتجنب التخلف عن السداد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)