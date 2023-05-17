الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

يعرض الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 وفقا للبيان اليومي لهيئة الأرصاد الجوية والتي تشهد موجة ارتفاع في الحرارة بنسبة من 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث تتجاوز الثلاثين درجة في محافظة القاهرة الكبرى وتصل إلى 40 درجة في محافظات جنوب الصعيد وذلك في شهر فصل الربيع.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

أعلن خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 من خلال البيان اليومي، حيث يسود طقس حار خلال ساعات الصباح على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك بفعل الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، مما يتسبب في ارتفاع تدريجي في الحرارة.

فيما يسود طقس لطيف خلال ساعات الليل على العاصمة والمحافظات المجاورة وطقس حار لطيف على محافظات جنوب الصعيد ومعتدل على محافظات شمال وجنوب سيناء، وأوضح بيان هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد.

وأشارت الهيئة وفقا للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، والتي تعرض طبقات الجو العليا إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية الغربية على فترات متباعدة، كما أوضحت الصور وجود نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 فى البنوك المصرية

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أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

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استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه خلال منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 فى البنوك المصرية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

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