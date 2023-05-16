سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 فى البنوك المصرية

مع ارتفاع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية والأجنبية سعى موقع الدستور؛ لتلبية هذا السعي بنشر آخر سعر للدولار في البنك المركزي المصري.



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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023 في البنوك المصرية



تعرف خلال قراءتك التقرير التالي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري



30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023



يورو

33.5363 جنيه للشراء

33.6550 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.5537 جنيه للشراء

38.6944 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.4021 جنيه للشراء

34.5149 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.6567 جنيه للشراء

22.7301 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2228 جنيه للشراء

8.2493 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.4626 جنيه للشراء

100.8138 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3970 جنيه للشراء

8.4259 جنيه للبيع

اليوان الصيني

4.4365 جنيه للشراء

4.4510 جنيه للبيع