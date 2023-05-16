الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

مع ارتفاع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية والأجنبية سعى موقع الدستور؛ لتلبية هذا السعي بنشر آخر سعر للدولار في البنك المركزي المصري.
 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023 في البنوك المصرية
 

تعرف خلال قراءتك التقرير التالي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 
 

30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023 
 

يورو
33.5363 جنيه للشراء 
33.6550 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.5537 جنيه للشراء 
38.6944 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.4021 جنيه للشراء 
34.5149 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
22.6567 جنيه للشراء 
22.7301 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2228 جنيه للشراء 
8.2493 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.4626 جنيه للشراء 
100.8138 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3970 جنيه للشراء 
8.4259 جنيه للبيع 

اليوان الصيني
4.4365 جنيه للشراء 
4.4510 جنيه للبيع

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