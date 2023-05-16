سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 فى البنوك المصرية
مع ارتفاع معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية والأجنبية سعى موقع الدستور؛ لتلبية هذا السعي بنشر آخر سعر للدولار في البنك المركزي المصري.
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023 في البنوك المصرية
تعرف خلال قراءتك التقرير التالي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 للشراء
30.95 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16/ 5/ 2023
يورو
33.5363 جنيه للشراء
33.6550 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.5537 جنيه للشراء
38.6944 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.4021 جنيه للشراء
34.5149 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.6567 جنيه للشراء
22.7301 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2228 جنيه للشراء
8.2493 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4626 جنيه للشراء
100.8138 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3970 جنيه للشراء
8.4259 جنيه للبيع
اليوان الصيني
4.4365 جنيه للشراء
4.4510 جنيه للبيع