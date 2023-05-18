انخفاض درجات الحرارة.. توقعات الطقس خلال 72 ساعة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بداية من اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية، ويسود خلال الفترة المذكورة طقس لطيف في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 18 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 19 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 20 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.