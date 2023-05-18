الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض درجات الحرارة.. توقعات الطقس خلال 72 ساعة بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بداية من اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية، ويسود خلال الفترة المذكورة طقس لطيف في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 18 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 19 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 20 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

توقعات حالة الطقس الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الطقس ودرجات الحرارة

الأكثر قراءة

تراجع مستمر.. أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 18-5-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 18-5-2023

أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 18-5-2023

تقرير: الاتحاد الأوروبى يستهل حقبة جديدة من التجارة الدولية لمواجهة تغير المناخ

مونتانا تصبح أول ولاية أمريكية تحظر "تيك توك" رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟