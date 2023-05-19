العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بالزاوية الحمراء

قررت النيابة العامة بالقاهرة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عُثِر عليها داخل شقته في الزاوية الحمراء لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بدائرة قسم الشرطة في ظروف غامضة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.