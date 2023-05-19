الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع موسم الامتحانات.. 5 نصائح للطلاب لمواجهة القلق والتوتر

المذاكرة
المذاكرة

انطلقت منذ أيام، ماراثون الامتحانات في جميع المراحل التعليمية، لترتفع حالات القلق والتوتر بين الطلاب خاصة خلال الساعات الأخيرة قبل أداء الامتحانات.

ويبحث أولياء الأمور عن نصائح لتخفيف التوتر والقلق لدى أولادهم خلال فترة الامتحانات وقبلها للسيطرة على حالة الفزع الشديد الذي يشعر به الطالب قبل أدائه الامتحانات.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب للحصول على روشته علاج والسيطرة على حالة القلق، يرصد “الدستور” في السطور التالية خطوات تُساعد الطلاب على تخطي الشعور بالتوتر..

تأثير القلق والتوتر على الأداء في الامتحانات وروشتة للعلاج  

قبل بدء الامتحانات يشعر الطالب بالقلق والتوتر الشديد خوفاً من ادائه في الامتحان، لذلك سيكون هذا الشعور سلبي بشكل كبير على اداء الطالب خلال فترة الامتحانات، فا بالتالي سيكون أداء الطالب ليس بجيد بسبب القلق والتفكير الكثير، لذلك يجب على أولياء الأمور والطلاب إتباع تلك الإرشادات الطبية للتخلص من هذا القلق. وفقا لموقع “health” الطبي 

1 - تهيئة الأسرة المناخ الجيد في المنزل ليتمكن الطالب من استكمال مذكرته دون قلق وتشتت وذلك من خلال تمييز مكان خاص للطالب بعيدًا عن أماكن النوم.

2 - يجب أن تلتزم الأسر على تقديم الدعم المستمر للطالب خلال تلك الفترة دون ضغط من خلال دعمه إيجابيًا وإعطائه وعود بالمكافأة بدلاً من تهديده بالعقاب.

3 - يجب على الطالب أن يفكر بطريقة إيجابية بعيداً عن ”التشائم الدافعي" وان لا يستمع لأراء أصدقائه والتركيز اكثر في المذاكرة.

4 - يجب على الطالب أن يتبع خطة خاصة به للمذاكرة تساعدة على إنجاز مهامه بدلاً من تراكم المواد الدراسية عليه فبالتلي سيشعر بالخوف والقلق ولن يستطيع المذاكرة بشكل جيد.

5 - وضمن الأساسيات التي ستساعد الطالب على التركيز هو نظامه الغذائي لذلك يجب أن يهتم أكثر بالطعام الصحي كي لا يجهد جسمه وعقله بسبب قلة النوم.

ماراثون الامتحانات التوتر تأثير القلق والتوتر السيطرة على حالة القلق نصائح لتخفيف التوتر والقلق

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