نشاط للرياح وفرص لأمطار خفيفة.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس اليوم الجمعة يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلا عن وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وترصد "الدستور" في السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة.



- درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.