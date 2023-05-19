الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أول تعليق من "التعليم" على تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالدقهلية

وزارة التعليم
وزارة التعليم

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق ٢٠ مايو.

كما وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي شدد على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

"التعليم" تتيح أرقام جلوس الثانوية العامة إلكترونيًا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين في الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالي:
https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الأحد الموافق 21 /5 /2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الإثنين الموافق 22 /5 /2023.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.

اتخاذ كافة الإجراءات emis gov eg الاجتماعية استعدادات الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البيانات الخاصة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الشهادة الثانوية العامة

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