جدول جلسات الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن إقرار جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتكون على النحو التالى:



الأحد 21 مايو، المحور السياسى:

= الأحزاب السياسية (2 جلسة)

= قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)



الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي:

= لجنة الصناعة (2 جلسة)

= لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)



الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي:

= التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)

= القضية السكانية (2 جلسة)



وستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

