الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأولى من نوعها.. أهم 8 معلومات عن مزايدة حقول البترول المتقادمة فى مصر

النفط
النفط

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركاتها العاملة فى مجال البحث والاستكشاف وانتاج النفط والغاز، بالتعاون مع الشركات العالمية، على زيادة انتاج الزيت الخام من الحقوال المتقادمة التى حدث بها تناقص طبيعي أو التى توقفت تماما عن الانتاج.

مزايدة حقول البترول المتقادمة

وتنشر «الدستور» أهم 8 معلومات عن مزايدة البترول العالمية لشركة إيجاس والهيئة العامة للبترول، والخاصة بتنمية الحقول المتقادمة:

1- أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، رسمياً عن أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة.

2- المواقع التى طرحتها البترول فى 8 حقول منتجة بمناطق خليج السويس بالصحراء الشرقية.

3- الحقول المتقادمة مازالت تحتوى على كميات كبيرة من الزيت الخام، وتحتاج إلى تكنولوجيات حديثة لإستخراجها.

4- مزايدة الحقول المتقادمة جاءت لاهتمام قطاع البترول فى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف وانتاج النفط.

5- يمكن انتاج النفط الخام بكميات كبيرة من الحقول المتقادمة بحيث تتم عمليات الانتاج من الخزانات بدلاً من الطرق التقليدية، حسب الدراسة التى أجرتها وزارة البترول عن كيفية انتاج النفط من تلك الحقول باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

6- المزايدة تعد فرصة استثمارية كبيرة لشركات البترول العالمية فى ظل ارتفاع أسعار النفط، والحوافز الاستثمارية التى منحتها الحكومة ووزارة البترول وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين.

7- الحقول المطروحة للمزايدة العالمية بالحقول المتقادمة هى «حقول شقير البحرية، حقول جازورينا ، ورأس العش ، ايست زيت، اشراقي، حقلي رأس بدران ، خليج السويس، ومنطقة تنمية وادى السهل».

8- قررت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان لها رسمياً نشر أمس الأربعاء، بمد موعد إغلاق مزايدة الهيئة العامة للبترول الخاصة بتنمية الحقول المتقادمة، وكذلك مزايدة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إلى منتصف يوليو  2023.

مزايدة حقول البترول المتقادمة فرصة استثمارية وزارة البترول والثروة المعدنية الشركات العالمية انتاج الزيت الخام

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