الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سيبك انت".. أنغام تطرح أحدث أغانيها عبر يوتيوب (فيديو)

أنغام
أنغام

طرحت المطربة الكبيرة أنغام، مقطع فيديو كليب لأحدث أعمالها الغنائية، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، التي تحمل أسم “سيبك أنت”، والتي تميل لنوعية الأغنيات الحزينة.

كلمات الأعنية

أنا  قلت  أقولك أخباري .. مع  انك  أصلا  ما  سألتش
أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة
مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش
تقدر  كده  يعني  تقول إن أنا مش موجودة
سيبك انت
اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال
لا  ضمير  بيأنب و  لا  كوابــــــــــيس  تقلـــــق  نومــــــك
و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع
دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب 
و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي
إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب
بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي
سيبك انت

آخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات أغنية “نسينا نعيش”: “فضلنا نعيش عشان ننسى وفي الآخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفي الآخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ما حدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش بيعيش بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر الكلام بالحرف".

أنغام الفيديو كليب سيبك انت مشاهد أغنية سيبك الأغنيات الحزينة

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