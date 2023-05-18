المشدد غيابيًا 5 سنوات لموظف زور فى محررات رسمية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين ، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4114 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأحوال المدنية، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية شهادة لإحدى الكليات على غير الحقيقة.

توصلت تحريات ضباط إدارة الأحوال المدنية، قيام المتهم "ح. ال. ال" موظف، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر في تحرير محرر رسمي شهادة تخرج مؤقته منسوب صدورها لإحدى الكليات بجامعة الإسكندرية، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن ذلك المجهول بكافة البيانات اللازم إثباتها بذلك المحرر فاصتنعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وزيلها بتوقعيات نسبها زورًا للموظفين المختصين بالتوقيع على مثل تلك المحررات ومهرها بختم مقلد زورا لجامعة الإسكندرية، وتبين من التحقيقات من خلال مراجعة مركز إصدار بطاقات الرقم القومي، ومن بين تلك الاستمارات الخاصة بالمجني عليه "أ. ح. م" مرفق بها شهادة مؤهل دراسي منسوب صدوره لإحدى الكليات يشتبه أن يكون غير صحيح، وأن المجني عليه يرغب في تغير المهنة من مندوب مبيعات الي حاصل علي بكالوريوس.

وبالاستعلام علي تلك الشهادة تبين أنها غير صحيحة ومن مراجعة سجلات الخريجين لم يستدل على اسم المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم أوهمه بمقدرته على استخراج شهادة مؤهل دراسي منسوب لإحدى الكليات دون الحاجة لحضوره، وتحصل منه نظير ذلك على مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، وثبت من التحريات التي أجريت لحسن نية المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.