الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل فى طوخ بالقليوبية

مصرع 3 أشخاص أثناء
مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

لقي 3 أشقاء مصرعهم في انهيار منزل بالطوب اللبن أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية قرقشندة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية وجرى نقل الجثث لمستشفى قها المركزي، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل بالطوب اللبن بقرية قرقشندة بطوخ وذلك أثناء بحث 3 أشقاء وتنقيبهم عن الآثار داخل المنزل.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية وتبين مصرع كلا من: "محمود. ع. م" 40 سنة "حسين. ع. م" 38 سنة و"عبدالرحمن. ع. م" 28 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى وبإجراء التحريات تبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفيين أثناء تنقيب عن الآثار انهارت الحفرة عليهم ولفظوا أنفاسهم الأخيرة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

اللواء نبيل سليم تنقيب عن الآثار مأمور مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ مستشفى قها المركزي

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