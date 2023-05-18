الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري

فريق أسوان
فريق أسوان

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك مساء اليوم على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري.

الزمالك يدخل مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما يأتي أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل فريق أسوان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - أحمد دحروج

خط الوسط: عماد فتحي - رافائيل أياجو - بلال سيد - أحمد خالد - حسام عرفات

خط الهجوم: محمد حمدي زكي 

أيمن الرمادي أسوان الدورى المصرى الزمالك

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