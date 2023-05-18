بكلمات مؤثرة.. مصطفى بكرى يوجه رسالة لشقيقه الراحل

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة مؤثرة إلى شقيقه الراحل محمود بكري، قال فيها: "عندما رشحت نفسي في حلوان سنة 1995 ودخلت معارك عنيفة كان حلمي هو البسطاء من الناس والفقراء الذين يحتاجون إلى المساندة، وكان أخي محمود هو ذراعي وظهري، وسندي في كل الأزمات والمعارك".

أضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه عندما اختير في القائمة الوطنية من أجل مصر عضوًا بمجلس الشيوخ بالجيزة، طلب من حزب مستقبل وطن أن يكون مرشحًا عن القاهرة وحلوان، اعتذر عن الجيزة وتم تلبية طلبه.. سأله البعض.. لماذا؟ فأنت في قائمة ولست بحاجة أن تكون ليل نهار مع الناس، قال لهم أنا لا أريد منصبًا ولا مكانة، أنا أريد فقط أن أخدم الناس، وأهل حلوان أهلنا وناسنا وحبايبنا وعارفين دروبها وشوارعها وأماكنها، وبالفعل من أول يوم اختير محمود، ترك كل شيء ونقل مكتبه إلى حلوان، وظل صباحاً مساء في هذه البقعة الطاهرة يستقبل الناس وينزل إلى الأماكن ويحقق نجاحات غير معقولة، لم يحققها أحد من قبل ولا من بعد.