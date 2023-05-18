مراجعات مجانية لطلبة الشهادة الإعدادية بمركز شباب زفتى

نظَم مركز شباب مدنية زفتي، التابع لإدارة الشباب والرياضة بزفتى، بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، مراجعة نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمحاسب يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك داخل القاعة الرئيسية بمركز الشباب، بمشاركة مدنية من أعضاء مركز شباب زفتى.

وشارك عدد كبير من الطلاب في المراجعة النهائية، من قبل أساتذة متخصصين في المادة وذلك بالتنسيق مع مديرية التربيه والتعليم ودون تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب.



من جانبة أكد محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتى، أن مراكز الشباب تشهد تنمية حقيقية في جميع المجالات في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية إبداعية تنويرية، استعدادات مراكز الشباب وجاهزيتها لاستصافة كل الفعاليات والبطولات.

وأنه بالتعاون مع الإدارة التعليمية بزفتي، بقيادة جيهان مصطفى صابر، وتحت إشراف مدريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وبمشاركة من بعض مؤسسات العمل المدني، ومحبي العمل العام والخيري من أعضاء مركز شباب زفتي، لم يتم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية، حيث تم تقديم المراجعة بالمجان نهائيًا، وتحمل العبء المالي المشاركون من المجتمع المدني.

وأكد محمد عادل، صاحب إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الفعالية، أن المراجعات مستمرة من اليوم، حتى آخر امتحانات الشهادة الإعدادية، وسيتم تكرارها في الثانوية العامة لرفع العبء عن كاهل الأسرة ومشاركة مجتمعية مشروعة من كل محبي العمل العام، مؤكدًا أنه تبنى الفكرة بمجرد طرحها من أجل مساعدة الطلبة وأولياء أمورهم.

من جهتهم وجه أولياء الأمور شكرهم لمركز شباب زفتى، والإدارة التعليمية بزفتى، ولمنظمات المجتمع المدني التي تحملت عبء الإنفاق على مثل هذه الفعالية التي تتميز عن أي دروس خصوصية، حيث تم اختيار أكفأ المعلمين والاستعانة بهم في المراجعات.

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