الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بالطالبية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بسبب نشوب خلافات أسرية بينهما، بالطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تفاصيل الحادث. 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطعنة نافذة في البطن وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده داخل منزل شقيقته وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة تعدى عليه خلالها زوج شقيقته بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة حبس المتهم ب قتل شقيق زوجته الطالبية

الأكثر قراءة

حجازى: عودة سوريا إلى القمة العربية تُعلى شأن الوحدة العربية

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" طقس الـ72 ساعة المقبلة: تقلبات في درجات الحرارة

الموافقة على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

"أحلى قرار".. داعية يشكر وزير الأوقاف على مجالس الصلاة على النبى

حملة مكبرة بحي ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة