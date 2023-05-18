حبس المتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بالطالبية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بسبب نشوب خلافات أسرية بينهما، بالطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تفاصيل الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطعنة نافذة في البطن وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده داخل منزل شقيقته وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة تعدى عليه خلالها زوج شقيقته بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.