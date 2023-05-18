الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدانت الإمارات بشدة، اليوم الخميس، اقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية-في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- التأكيد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

ودعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأكدت رفض دولة الإمارات كافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الحكومة الاسرائيلية الكنيسة المسجد الأقصى المبارك الشرطة الإسرائيلية السلطات الإسرائيلية

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