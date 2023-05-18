مصطفي كيلاني لـ"الدستور": “الحوار الوطني” تناول أهمية الدور الثقافي والفني بالمجتمع

حالة من الوعي الثقافي الفني تنتشر بين المواطنين والشارع المصري خاصًة بعد طرح عدد من الموضوعات الهامة يتناقش فيها الجميع عبر مائدة الحوار الوطني الذي بدأ في شهر مايو الجاري، وناقش عدد من المواضيع الاجتماعية التي تهم الجميع في الشارع المصري من مختلف الطبقات، خاصًة الطبقة الفنية.

وتحدث الكاتب مصطفي الكيلاني، عضو اللجنة الفنية والاقتصادية للحوار الوطني، عن أهم الملفات التي تم طرحها من قِبل اللجنة الثقافية والفنية اليوم الخميس، على مائدة الحوار الوطني.

وأضاف “الكيلاني” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المناقشات تناولت الحديث عن أهمية اللغة العربية والاهتمام بها في المسلسلات والأفلام التي يتم إنتاجها لتعزيزها لدي المشاهد، بجانب الحديث عن أهمية خلق مورد اقتصادي من الثقافة والفنون وتكون أساسية في الدخل المصري.

ولفت “الكيلاني” إلى أن الثقافة والفن هما العمود الفقري للمجتمع المصري، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة أهمية التطوير الدور الثقافي والفني والهوية الوطنية، كما أنه تم الحديث عن قضايا الابداع وحرية الإبداع، وأهمية ذلك.

واختتم: "الحديث على مائدة الحوار الوطني هام جدًا، خاصًة في حصول الحكومة على أفكار من النخبة سواء المثقفين والسياسين والإعلاميين، وسنجني منها ثمار جيدة جدًا تفيد مصر داخليًا وخارجيًا".

مائدة الحوار الوطني

انطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحورِ المجتمعي للحوارِ الوطني، الذي يضم 6 لجان فرعية، وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصَص جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.