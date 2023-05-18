الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نيفين القباج: الأمم المتحدة دعّمت متضرري الأزمة السودانية بـ27 طن مستلزمات طبية

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، إنه فى اطار الثقة تجاه جمعية الهلال الاحمر في قيامه بالخدمات الاغاثية والتدخل السريع لإنقاذ المتضررين السودانيين جراء الأحداث الراهنة، فقد قدم برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي مساهمة لدعم المتضررين من الازمة من خلال  وزارة التضامن والهلال الاحمر تضمنت 27 طن تقريبًا من المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية.

وأضافت أن المتدربين من الهلال الأحمر متواجدين منذ 15 ابريل الماضي، عند المعبر المصري السوداني لتقديم كافة خدمات الدعم الطبي والاداري و تعبئة الموارد المصنعة للمتضررين.

وأشارت “القباج ” إلى أن مصر تضم ما يقرب من 8 مليون لاجئ من الاقاليم المختلفة حيث تضم اكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم وخاصة في السنوات الاخيرة، لذلك نعيد هيكلة التدخلات والحماية الاجتماعية والتحقق من بيانات هذه الأسر بالشراكة مع الجهات المعنية حتى نتمكن من الوفاء بتعهداتنا  فى توفير  الخدمات التموينية والاغاثية، لاسيما  للنساء والاطفال لحمايتهم من كافة اشكال الاساءة او من كافة اشكال الحرمان من الخدمات.

وأوضحت أن الدولة المصرية أطلقت غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع محافظة أسوان لمتابعة تقديم الخدمات للمتضررين من القادمين من السودان.

واوصحت انه يوجد 26 مركز اغاثي بالإضافة إلى مراكز الهلال الأحمر المتواجدين فى كل المحافظات، مشيرة إلى أن الموازنة العامة للاغاثة تصل إلى 150 مليون جنيه.


جاء ذلك خلال زيارة سفير الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمقر الهلال الأحمر  المصري لمتابعة توجيه مستلزمات الحماية الشخصية عبر الحدود المصرية السودانية للمساهمة في عملية الإغاثة الإنسانية.

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874.

 

 

الأحمر المصري الاتحاد الأوروبي الامم المتحدة الأمم المتحدة الإنمائي التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري

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