الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سافيو يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بعد استبعاده من حسابات كولر

سافيو
سافيو

أصبح البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لغزاً داخل أروقة القلعة الحمراء، بعدما خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني من الناحية الفنية. 

وكشف مصدر مسئول عن أنّ إدارة الأهلي تبحث عن فرصة لرحيل اللاعب عن طريق فسخ التعاقد معه ورحيله بالتراضي أو بيعه، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن أي من الخيارين، بجانب عدم وصول عروض رسمية للبرازيلي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب تراجع عن فكرة فسخ العقد بالتراضي والتنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدي النادي وتمسك بالحصول على عقده كاملاً.

وأشار المصدر إلى أن سافيو غاب عن التدريبات مع المستبعدين قبل لقاء الترجي التونسي في رادس، وغاب أيضًا أمس عن المران رغم تهديدات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بمعاقبته مالياً حسب اللائحة.

وأوضح المصدر أن اللاعب هدد مسئولي الأهلي بتقديم شكوي للفيفا بعد غيابه عن المشاركة، ووافق على الرحيل بشرط الحصول على عقده في 3 مواسم بشكل كامل، والتي تصل إلى 3 ملايين و300 ألف دولار.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقد، اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة، مساء غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حمادي العقربي بـرادس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

إدارة الأهلي السويسري مارسيل كولر الترجي التونسي برونو سافيو مستحقاته المالية

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