تحرير 214 محضرًا وتوصية بإغلاق 72 منشأة تعمل دون ترخيص بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية، خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 201 منشأة، تبين أن 72 منها دون ترخيص و15 منشأة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 214 محضراً وسحب 46 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1867 كيلو من أغذية متنوعة و747 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

كما شنت إدارة مراقبة الأغذية حملة على المنطقة الصناعية بجمصة، حيث تم ضبط 63 شيكارة من صنف آيس كريم بإجمالي وزن للكمية 1260 كجم تقريبًا و14 برميل طحينة حمراء ممتازة بإجمالي وزن للكمية 812 كجم لوجودها بطرقة بجوار دورة مياه (خطر داهم) وتم سحب عينات من الأصناف المضبوطة، وذلك لإرسالها للفحص المعملي وجار استكمال باقي الإجراءات.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد، خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

كما قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 86 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

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