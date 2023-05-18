لحقت بحفيدتها.. وفاة سيدة إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى ههيا للحروق؛ متأثرة بإصابتها إثر وقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل الأسرة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، منذ أيام لتلحق بحفيدتها الطفلة التى توفيت فى الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحبش، ما أدى إلى انهيار جدران المنزل، وأسفر عن مصرع طفلة 15 عامًا وإصابة 3 آخرين من بينهم "شوقية. ال. م"، 65 عامًا، ربة منزل جدة الطفلة التي توفيت اليوم، متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.