مصرع موظف وإصابة 3 أشخاص فى حادثين بالمنيا

لقي موظف مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وانقلاب أخرى على نفس الطريق أمام مدينة ديرمواس في جنوب المحافظة.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم 4967 ص س ه، ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مصنع السكر بمركز ملوي.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، ما أسفر عن مصرع إسلام سيف 32 عاما، موظف، وإصابة دعاء أحمد 30 عاما، ويقيمان في محافظة أسوان، وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من صيانة الكهرباء لرفع وإصلاح عمود الإنارة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب كمين قرية دجلا أمام مركز ديرمواس، مما أسفر عن إصابة كل من: رضا علي سيد 44 عاما، سائق، ونجله زاهر 20 عاما، يقيمان بقرية طوخ الخيل في مركز المنيا، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

يذكر أن أهالي مدينة بني مزار في شمال محافظة المنيا كان قد عثروا علي جثة مقاول مشنوقا داخل منزل بحي شرق المحطة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي في مدينة بني مزار بالعثور علي جثة "م. ف" 27 عاما، مقاول، مقيم بحي شرق المحطة، مشنوقا داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات البحث الجنائي لمعرفة الظروف والملابسات، كما قررت النيابة تكليف مفتش صحة بني مزار والطب الشرعي بالانتقال لمناظرة الجثة وتحديد سبب وكيفية حدوث الوفاة.