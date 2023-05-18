تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والترجى.. المارد الأحمر بزيه التقليدى وبطل تونس بالطاقم الكحلى

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

حضر الاجتماع الفني الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حمادي العقربي بـرادس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد تركيز جميع اللاعبين في مباراة الترجي التونسي غدًا والتي اعتبرها مهمة وصعبة على الفريقين.

وأضاف هاني: «نخوض مرحلة تحضير جيد من أجل مباراة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا للقاء العودة، بعيدًا عن نتيجة مباراة الذهاب».

واستكمل محمد هاني: «نسعى لتقديم عرض جيد لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وعن مستوى الترجي، أكد هاني أن جميع اللاعبين يعرفون جيدا قيمة فريق الترجي، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الغد.

وعن مباراة النهائي وتفكير لاعبي الأهلي في طرفها قال «هاني»: «لا يوجد لاعب يفكر في أي شيء سوى لقاء الغد؛ لأنها مباراة كبيرة، ويجب الفوز للتأكيد على أحقيتنا في التأهل للمباراة النهائية».

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء غد الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.