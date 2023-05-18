الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شقيقين بأعيرة نارية تصادف مرورهما أثناء مشاجرة بالشرقية

جريدة الدستور

أصيب شقيقان بطلقات نارية، إثر تصادف مرورهما أثناء حدوث مشاجرة بين عائلتين بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول " أحمد ع م 25 عاما وشقيقه" محمد" 24 عاما مصابان بطلقات خرطوش، وتم تحويلهما إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

وتبين من التحريات الأولية، وقوع مشاجرة بين عائلتين تم استخدام الخرطوش وفيها وأثناء المشاجرة تصادف مرور المجنى عليهما، مما أسفر عن حدوث إصابتهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من ضبط 4 من طرفى المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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