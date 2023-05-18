الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

“أسعد فؤادها ولا تغضبها”.. نصائح الحكيم "بتاح حتب" من أجل أسرة مستقرة

الأشرة المصرية القديمة
الأشرة المصرية القديمة

قدس المصري القديم، دور الأسرة في حياته، وهو ما وثقه على جدران المعابد والأهرامات، في الكثير من الأحداث والمواقف الحياتية، فتركت الأسرة أثرًا كبيرًا على سلوك المصريين وحياتهم.

لهذا نستعرض في السطور التالية، دور الأسرة القديمة في حياة المصريين القدماء..

من خلال ملاحظة المؤرخين، لجوانب الحياة الاجتماعية قديمًا وتوثيقها على جدران المعابد، تبين للمؤرخين اهتمام ملوك مصر بتوثيق حياتهم الاجتماعية التي تكشف اهتمامهم بأسرهم، وهو ما ظهر جليًا من خلال العديد من الرسومات والجداريات التي تعبر عن الأسرة وقيمتها.

وكانت الأسرة المصرية تضم “المكون الرئيس” هو الزوج والزوجة والأبناء، و"المكون الثانوي" الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أما “المكون الثالث” فهم الأجداد والجدات.

ووفقًا للصفحة الرسمية لقطاع المتاحف، فقد كانت الأسرة المصرية مستقرة تمامًا، ويرجع السبب في ذلك أن المجتمع قد وضع للمرأة أصولاً وقواعد دينية اتُبعت خلال الفترات التاريخية المختلفة، فقد رسم المصريين القدماء الطريق للمرأة بأن تقوم بالاعتناء بالمنزل، وفي الوقت نفسه تقوم بتربية أولادها، وبعد ذلك إذا كان لديها وقت تقوم بالعمل كطبيبة أو قاضية، ولذلك كان مجتمعًا صحيًا، وخرج منه المهندس العبقري الذي بنى الهرم، وعالم الفلك، والفنان.

نصائح الحكيم بتاح حتب

كما وضع المصري القديم أيضًا قانونًا وعرفًا بالتزام الزوج برعاية زوجته والتزام الزوجة برعاية زوجها، ومن أشهر نصائح الحكيم بتاح حتب لابنه، يقول "أسعد فؤادها طيلة حياتك، إن المرأة حقل نافع لوَلي أمرها، ولا تتهمها بسوء ظن، ولا تغضب زوجتك في دارها، إذا أردت إصلاحها".

واستعرض قطاع المتاحف، قطعة مميزة، تزين متحف سوهاج القومي، عبارة عن تمثال من الحجر الجيري من عصر الدولة الحديثة، لرجل وزوجته جالسين على مقعد والزوجة تضع يدها اليمنى خلف زوجها ويدها اليسرى أمامها تمسك منديل والزوج يمسك بيده اليسرى زهرة اللوتس.

الاسرة المصرية الحياة الاجتماعية المصريين القدماء متحف سوهاج القومي قطاع المتاحف

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة