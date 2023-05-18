الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس توقع اتفاقية لتبادل الأساتذة والطلاب مع جامعة إسبانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، فرانسيسكو أوليبا، رئيس جامعة بابلو دي أولابيدي الإسبانية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات وتوطيد أواصر العلاقات.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، الدكتور شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور محمد الصغير رئيس قسم اللغه الإسبانية ،الدكتور يمني عزمي مدير مكتب التعاون الدواب بالكلية ،الدكتور هاله عواد أستاذ بقسم اللغة الإسبانية، الدكتور سعد محمد سعد الأستاذ بجامعة بابلو دي أولابيدي ورئيس شعبه الدراسات العربية.

وأثنى سعود على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، مؤكدا أهمية الدور العلمي والثقافي الذي تقوم به جامعة عين شمس بشكل عام وكلية الألسن خاصة فى مجال نشر اللغة والثقافة الإسبانية والعمل على تخريج طلاب متميزين فى مجال اللغة والأدب والترجمة الى سوق العمل.

وتطرق إلى حصول جامعة عين شمس علي خمس نجوم في تصنيف QS منذ عام ٢٠٢١ بالإضافة إلى وجود جامعة عين شمس في عدد كبير من التصنيفات العالمية وهو ما تضعة جامعة عين شمس على رأس أولوياتها لضمان مستوى تعليمي واكاديمي قوى على مستوى الجامعات العالمية وهو ما تتطلع اليه الجامعة عن طريق زيادة عدد البرامج المشتركه التي تقدمها جامعه عين شمس مع الدول الأخرى كبرامج كليتي الحقوق والتجارة باللغة الفرنسية.

وأكد سعود على أنه يقع على عاتق جامعة عين شمس مسؤولية مجتمعية كبيرة، حيث ينتمي إليها أكثر من ربع مليون طالب وعشرة آلاف وافد، بالإضافة إلى مستشفيات جامعة عين شمس والتي تخدم قطاعا كبيرا جدا من المواطنين وتستقبل أعدادا كبيرة من المرضى.

وأبدى رئيس جامعة بابلو دي أولابيدي سعادته البالغة بزيارة جامعة عين شمس العريقة ومكانتها المرموقة عالميا وقيمتها العلمية الكبرى، وإسهاماتها المتميزة في مجال البحث العلمي على المستوى الدولي، ومستويات الدراسة المتقدمة بها والتي تلبي حاجة سوق العمل سواء المحلية أو الدولية، بما يجعلها جامعة متفردة بين الجامعات المصرية والأجنبية.

ووقع نائب رئيس جامعة عين شمس ورئيس جامعة بابلو دي أولابيدي اتفاقية “إيراسموس” للأساتذة الزائرين والتبادل الطلابي.

اداره الوافدين التعليم والطلاب البرامج المشتركة التقى الدكتور الدكتور محمد العلاقات المصرية اللغة الإسبانية الوفد المرافق المجالات المتقدمة

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