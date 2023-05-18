عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطني ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة (فيديو)

قال الدكتور محمد علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش جلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني اليوم، لـ"الدستور" إن الحوار الوطني دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي لطرح الآراء وتوحيد وجهات النظر، والمناقشات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سينتهي، بعد أن يعلن بداية عقد سياسي واجتماعي جديد في مصر.

وتابع أن العقد السياسي والاجتماعي الجديد سيكون ركيزة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الحفاظ على الهوية المصرية يحتاج إلى آلية محددة، معني بتنفيذها المواطن، والوزارات والدولة بأكملها، معلقًا: “الحوار الوطني يجعل المواطنين يشعرون بأهمية الهوية المصرية”.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد زايد، مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وتخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية

كما انطلق اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، لتناقش قضايا أبرزها مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني، أن نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية تأتي في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.