الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لصوص سرقوا سورا حديديا لكوبري في منشأة ناصر

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سور حديدي لكوبري فى منشأة ناصر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة سرقة المال العام. 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم ) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل "بدون لوحات معدنية"  ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم ،  وقيامهم بقص أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمحل الواقعة بقصد السرقة ، وبحوزتهم ( 2 غطاء عمود إنارة – أجزاء حديدية خاصة بسور الكوبرى المشار إليه - مقص حديدى). 

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "القطع" تمهيداً للتصرف فيها بالبيع كخردة.

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