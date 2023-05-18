الرئيس يتوجه لجدة للمشاركة في القمة العربية

يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد، غداً الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.

وتعود سوريا للمشاركة فى اجتماعات الجامعة العربية بعد 12 عامًا من الغياب إثر تجميد عضويتها فى عام 2011، ما يعد بادرة أمل فى رؤية جديدة وإرادة جادة لاستعادة الاستقرار فى البلد العربي، وهو النهج الذى ينسحب على السودان واليمن وليبيا، إذ يوجد توجه عربي قوى يدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية دائمة لإنهاء الصراعات التى أكلت ثروات الوطن وفتتت عصبته.