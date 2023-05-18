الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس يتوجه لجدة للمشاركة في القمة العربية

بشار الأسد
بشار الأسد

يتوجه  الرئيس السوري  بشار الأسد، اليوم، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد، غداً الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.

وتعود سوريا للمشاركة فى اجتماعات الجامعة العربية بعد 12 عامًا من الغياب إثر تجميد عضويتها فى عام 2011، ما يعد بادرة أمل فى رؤية جديدة وإرادة جادة لاستعادة الاستقرار فى البلد العربي، وهو النهج الذى ينسحب على السودان واليمن وليبيا، إذ يوجد توجه عربي قوى يدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية دائمة لإنهاء الصراعات التى أكلت ثروات الوطن وفتتت عصبته.

بشار الاسد جدة السعودية جامعة الدول السيسي

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

رئيس مجلس الوزراء يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الودى بالصف

إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

مديرة تسويق تتهم الموسيقار هانى مهنا بخدش سيارتها

"ليس جديدًا على مصر".. مفوضية اللاجئين تشيد بجهود استقبال النازحين من السودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 3 كيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي