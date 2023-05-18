رئيس مجلس الوزراء يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الودى بالصف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمدينة الصف، في محافظة الجيزة، يرافقه وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.

واستمع مدبولي لشرح حول الوحدة، حيث تضم جناح العيادات واستراحة كبار السن وصيدلية ومكتب مدير الوحدة ومكتب الصحة ومكتب تثقيف صحي ومعامل، وتقع على مساحة 1200 متر.

وأشاد مدبولي بوحدة طب الأسرة، مطالبا بإنهاء العمل بها في الوقت المحدد لها.

كان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعددٍ من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من حسام هيبة حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي.

وأوضح "هيبة" أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بتنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، على مساحة 40 فداناً، بناحية الودي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة، وتضم المنطقة 333 وحدة، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليار جنيه، وتوفر عند التشغيل أكثر من 4500 فرصة عمل، ومن المقرر أن تصل المساحة الخضراء بالمشروع لنحو 89050 م2.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من مكونات المشروع، التي تتمثل في أحد نماذج الورش بالمنطقة الاستثمارية، وأيضاً فيلا سورناجا العريقة المقامة على 3 أدوار بمساحة 800 م2، حيث تابع رئيس الوزراء أعمال الترميم والتجديد التي خضعت لها.