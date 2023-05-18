الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

جريدة الدستور

أُصيب شخص إثر سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار، بالحي الخامس، في مدينة 6  أكتوبر. 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن أن شخصًا تم تحديد هويته أُصيب نتيجة سقوطه من عقار، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر

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