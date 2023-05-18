إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

أُصيب شخص إثر سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار، بالحي الخامس، في مدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن أن شخصًا تم تحديد هويته أُصيب نتيجة سقوطه من عقار، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.