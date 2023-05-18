تحرك برلماني بشأن سوء حالة مدخل طريق الإسكندرية الصحراوي

تقدم النائب أحمد مهنيا، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن سوء حالة طريق مدخل الإسكندرية الصحراوي، حيث إن الإسكندرية وهي عروس البحر المتوسط بما لها من معالم أثرية ومكانة تاريخية وهي محط اهتمام فخامة الرئيس السيسي والذي دوما يكون حريصا بأن تكون محط أنظار العالم بما فيها من مشروعات حديثة ونهضة تعميرية واقتصادية تحت قيادته.

وتساءل مهنى “كيف يكون مدخل محافظة الإسكندرية بهذا الشكل المزري لا سيما وأنه طريق حيوي؟، حيث إن هذا الطريق مهم وحيوي للغاية ورغم أهميته فلا يلاقي اهتماما كافيا، مؤكدا أنه لا أحد ينكر أن محور التعمير والذي أصبح طريقا عالميا بمعنى الكلمة هو الطريق البديل، لكن ما زال الطريق الحالي هو الأساس وعنوان لمدخل الإسكندرية وما زال يستخدم كطريق رئيسي، لكن نتاجا للحالة السيئة التي وصل إليها الطريق فقد بدأت السيارات بهجر هذه الطرية ما يؤثر عليه وخاصة أنه تحت الافتتاح التجريبي”.

وأردف عضو مجلس النواب، أن الطريق الحالي يعج بالإشغالات على جانبيه لا سيما من الباعة الجائلين ومواقف عشوائية للميكروباصات ويفتقد الإنارة ووسائل الأمان المرورية وأصبح يشكل خطرا على أرواح وسيارات المارة، بالإضافة إلى أنه يعوق الاستثمار خاصة أن الطريق الموازي له في كثير من الأحيان يكون مغلقا نتيجة تعدى الباعة وسيارات الميكروباص عليه ويصبح طريق إسكندرية مطروحا مشلولا تماما في ذات الوقت، كما أن هذا الطريق الحيوي يخدم أكثر من خمسين ألف نسمة ويربط غرب الإسكندرية بوسطها والميناء ومنطقة العامرية الحرة والساحل الشمالي، وأن تعطيل العمل بهذا الطريق ضرر كبير على الاستثمار والاقتصاد المصري.

وأضاف أن أكثر من لجنة وزارية تم تشكيلها لإصلاح هذا الطريق لكن إلى الآن لم ينفذ لعدم وصول الاعتمادات من الوزارة المعنية فمن ينقذ هذا الطريق ويعيد إصلاحه وتشغيله؟!.

وطالب النائب أحمد مهنى بوضع خطة فورية وتوفير الاعتمادات الكافية لإصلاح طريق مدخل الإسكندرية الصحراوي والذي يشكل خطرا على الأرواح وأيضا أضرار بالاقتصاد المصري.