الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ماركا": كورتوا كان مُصابًا أمام مانشستر سيتى

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصابة النجم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، خلال مشاركته أمام مانشستر سيتي.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية ومفاجئة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبناءً عليه، ودّع فريق ريال مدريد البطولة القارية بنتيجة 1-5، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.                                  

كورتوا شارك في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مُصابًا

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها، الصادر اليوم الخميس، أن كورتوا كان مُصابًا عندما شارك في مباراة فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كورتوا كان مُصابًا بتمزق في عضلاته ثلاثية الرءوس، والتي تعرض لها أثناء خوضه مباراة خيتافي الماضية في الدوري الإسباني.

 

وأضافت الصحيفة أن كورتوا كان يتألم طوال الـ90 دقيقة أمام مانشستر سيتي، ولكن لم يلاحظ أحد ذلك، رغم وجود قلق واضح من جانب ريال مدريد، والذي ظهر جليًا بعد نهاية الشوط الأول.

ورصدت عدسات الكاميرات لويس لوبيس، مدرب الحراس، الذي ركض إلى أرض الملعب بعد نهاية الشوط الأول، ليسأل كورتوا عن حالته الصحية، وأعطاه الحارس الموافقة على الاستمرار.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه رغم إصابة كورتوا، ولكنه حظى بإشادة واسعة من قِبل الجميع على أدائه وتألقه أمام مانشستر سيتي وتصديه لأكثر من كرة، وتحديدًا أمام النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

ونوّهت الصحيفة بأن كورتوا سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك حتى يتعافى بشكل نهائي من الإصابة.

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